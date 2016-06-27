Меркель пояснила, чому зараз неможливо провести вибори на Донбасі

16:58, 27 червня 2016
Політика
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Вибори на Донбасі зараз неможливо провести з об'єктивних причин.

фото УНИАН / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом сьогодні у Берліні.

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"Йдеться не тільки про політичні, а й про інші питання. Зараз вибори не можуть просто відбутись з об'єктивних причин, на Донбасі зараз небезпечно. Нам потрібно виробити спільні кроки, що стосуються втілення припинення вогню і примирення", - сказала Меркель.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України перебуває з дводенним робочим візитом у ФРН.

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