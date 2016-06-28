Яценюк у Вашингтоні зустрінеться з міністрами торгівлі та фінансів США

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо, сьогодні планується зустріч лідера "Народного фронту" з міністром торгівлі США Пенні Прітцкер та міністром фінансів США Джейкобом Лью.

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А увечері Яценюк візьме участь у допрем'єрному показі фільму «Breaking Point» («Точка зламу»).

«Це документальний фільм про події в Україні під час Революції Гідності та розгортання російської війни проти України. Вперше до української тематики звернувся відомий американський режисер-документаліст, триразовий володар премії «Оскар» Марк Джонатан Гарріс, який у роботі над фільмом співпрацював з українським режисером Олесем Саніним», - повідомила прес-секретар.

За її словами, Яценюк запрошений на захід як один із учасників фільму, який давав для нього інтерв'ю.