У Ющенка спостерігають, як Тимошенко виконує наказ

Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК вважає, що уряд, плануючи розглянути сьогодні на засіданні питання про свою роботу і роботу регіональних органів влади з ліквідації наслідків стихії в шести областях, виконує доручення Президента протягом 24 годин розглянути питання про хід проведення і фінансування цих робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ШЛАПАК заявив сьогодні журналістам.

«На порядку денному це питання є і, очевидно, воно розглядатиметься в другій частині засідання Кабміну. Тому уряд виконує те, що Президент йому доручив», - зазначив О.ШЛАПАК.

Відповідаючи на запитання, як у Секретаріаті Президента ставляться до того, що це питання розглядається не на позачерговому засіданні, а на черговому, О.ШЛАПАК сказав: «Очевидно, уряд вирішив провести зараз це засідання, і нічого поганого в цьому немає – давайте зачекаємо, яке буде прийнято рішення».

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня на засіданні Ради національної безпеки та оборони, присвяченого ходу ліквідації наслідків повені на територіях, оголошених зоною надзвичайної екологічної ситуації, Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів за 24 години вирішити всі питання, пов`язані з фінансуванням відновлення потерпілих від стихійного лиха об`єктів.

Після засідання РНБО перший заступник секретаря Ради безпеки Степан ГАВРІШ висловив сподівання, що позачергове засідання, присвячене ходу і фінансуванню відновних робіт, уряд проведе після 21 серпня, коли рішення РНБО набуде чинності указом Президента України.