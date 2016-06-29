Теракт смертників у Стамбулі: Поки РФ "бореться з тероризмом", подібні атаки продовжаться - Чубаров

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

Він висловив співчуття сім'ям загиблих під час теракту в Стамбулі. Він зазначив, що світова спільнота повинна покласти край всім видам тероризму у світі.

Втім, за його словами, подібні ситуації будуть повторюватися, адже існують країни, які просто з трибун ООН "виправдовують своє право на державний тероризм".

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"І великою помилкою, якщо не злочином слід вважати "запрошення" до боротьби з тероризмом тих країн, які застосовують військову силу по відношенню до своїх сусідів і окупують їхні території", - йдеться в повідомленні.

Раніше в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомили, що серед жертв теракту в Стамбулі є українка.

За останніми даними, кількість загиблих становить щонайменше 43 людини, ще понад 200 постраждали. Серед поранених також є громадянин України. Атаки на аеропорт скоїли троє смертників. Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв.