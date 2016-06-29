Луценко анонсував подання до Ради про притягнення до відповідальності ще низки депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив на засіданні регламентного комітету ВР, який розглядає подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка.

“На жаль, подібних подань до осені збільшає”, - сказав генпрокурор.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт депутата Онищенка.

Наступного дня антикорупційний прокурор Назар Холодницький особисто приніс подання до парламенту.

Онищенка підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. НАБУ вже затримало 11 підозрюваних у цій справі.