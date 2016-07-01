Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в Європейській Раді.

"Рішення щодо санкцій стосовно Росії ухвалено", - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, 21 червня Євросоюз на рівні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) погодив рішення продовжити до 31 січня 2017 року економічні санкції «у світлі дій Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні».

Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом та озброєнням.

Рішення буде оприлюднено в суботу, 2 липня, в Офіційному журналі ЄС.