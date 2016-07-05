"Народний фронт" вимагає негайно ухвалити закон про спецконфіскацію

Про це заявив Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час спілкування з журналістами.

"Пишаюся, що наша фракція показала державницьку позицію і проголосувала за подання. Реальна боротьба з корупцією розпочалася в державі", - сказав Бурбак.

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Наступним важливим кроком, за його словами, є підтримка народними депутатами законопроекту про спецконфіскацію коштів Януковича.

"Фракція "Народний фронт" вимагає, щоб цей законопроект був проголосований і 1,5 млрд доларів, які понад рік тому Уряд Яценюка заарештував, і які лежать на рахунках в Ощадбанку, були повернені в бюджет і запрацювали на нашу оборону", - наголосив Голова фракції.

"Це сума близько 40 млрд грн, і позиція "Народного фронту", щоб відразу після закону про спецконфіскацію ми голосували за зміни до держбюджету", - підкреслив Бурбак.

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Він зазначив, що зараз є інформація про підготовку нового законопроекту, який повинен консолідувати голоси депутатів у сесійній залі.

"Це буде законопроект, який підтримають більшість депутатів, і ми зробимо все, щоб цей режим спецконфіскації був підтриманий, щоб ці гроші запрацювали", - резюмував Максим Бурбак.