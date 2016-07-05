"Незаконна ініціатива": У МЗС Франції відреагували на наміри своїх депутатів їхати до Криму

Про це йдеться у повідомленні посольства Французької Республіки в Україні з посиланням на брифінг речника МЗС Франції Ромена Надаля.

У французькому зовнішньополітичному відомстві прокоментували повідомленні у ЗМІ про те, що група французьких парламентарів відвідає Росію та окупований Крим.

Читайте такожДата зустрічі у "нормандському форматі" залежить від прогресу в реалізації "Мінська-2" - МЗС Франції

"Франція має чітку та незмінну позицію: разом з Європейським Союзом та іншими міжнародними спільнотами Франція не визнає незаконну анексію Криму. Треба уникати будь-яких, спрямованих на відхід від цієї позиції, ініціатив, які не накладають жодних зобов’язань на французьку владу", - наголосили в МЗС.

Раніше повідомлялося, що делегація французьких парламентаріїв має намір відвідати окупований Крим.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.