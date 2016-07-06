Глава МЗС Норвегії: проведення виборів на Донбасі неможливе, доки Росія не виведе свої війська

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бренде сказав сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

"Ми не повинні піддаватися впливу аргументів про те, що угоди «Мінськ-1» і «Мінськ-2» стосуються одного питання: лише проведення виборів на Донбасі і збільшення повноважень місцевої влади. В угодах «Мінськ-1» і «Мінськ-2» йдеться про виведення російських військ, про виведення російської військової техніки, про припинення надання фінансової допомоги найманцям", - заявив Бренде.

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При цьому норвезький міністр наголосив, що на Донбасі і досі залишаються російські війська, озброєння, а також РФ продовжує фінансувати найманців.

"Чи має (Спеціальна моніторингова місія) ОБСЄ повний доступ на Донбасі? Чи має Україна повний контроль над своїм кордоном на Донбасі? Я вважаю, що ми знаємо відповідь на ці питання, і я повністю дотримуюся однієї думки з міністром Клімкіним про те, що правильно буде проводити вибори на Донбасі та надавати більше можливостей для самоврядування місцевій владі, але дійсно все це має відбутися тільки після виконання всіх інших умов, записаних у «Мінську-1» і «Мінську-2»», - заявив Бренде.

При цьому він додав, що дуже важливо, як Мінські угоди виконуватимуться у часових рамках.

"Я очікую, що Верховна Рада прийме необхідні закони тоді, коли будуть для цього виконані всі інші умови, але ідея проведення виборів Україною в тій частині країни, де і досі перебувають іноземні війська, - я повністю погоджуюся з тими, хто вважає, що це не на часі", - наголосив норвезький міністр.