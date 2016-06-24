Путін визнав, що від Росії безглуздо чекати виконання "Мінська"

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передає РІА Новости.

При цьому альтернативи виконанню Мінських угод щодо України немає, вважає він.

"Обмеження пов'язані нібито з виконанням Мінських угод, ключові питання виконання Мінських угод сьогодні перебувають у руках київських партнерів, київської влади", - упевнений глава РФ.

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Крім того, він назвав ключові питання врегулювання ситуації на Донбасі: закон про особливу форму управління на територіях "ЛНР" і "ДНР" і закон про амністію.

"Чекати таких рішень від нас просто безглуздо. Тим не менше ми терпляче працювали досі і так само терпляче готові працювати і з українськими партнерами, і з нашими партнерами в Євросоюзі. Ніякого іншого способу, окрім як виконати Мінських угод у повному обсязі для врегулювання ситуації на Донбасі не існує", — додав він.

Раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може реалізувати Мінські угоди, і пов'язувати їхнє виконання із санкціями абсурдно.