Порошенко підписав закон про квоти для українських пісень на радіо і телебаченні
Президент підписав зміни до законів щодо збільшення частки національного аудіовізуального продукту в ефірах телерадіокомпаній.
Зокрема Порошенко підписав закон №1421-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій».
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Метою закону є забезпечення у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50% національного аудіовізуального продукту.
Згідно закону, телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень державною мовою в обсязі не менше 35% загального обсягу пісень, поширених протягом доби, а також не менше 35% загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 7.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00.
Обсяг частки пісень державною мовою та іноземними мовами, які є офіційними мовами Євросоюзу, визначається в ліцензії на мовлення телерадіоорганізації.
Закон набирає чинності через 4 місяці з дня його опублікування.
З дня набрання чинності цим законом мінімальна частка ведення передач державною мовою має становити протягом першого року - не менше 50%, протягом другого – не менше 55%, протягом третього – не менше 60%.