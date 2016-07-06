Порошенко підписав закон про квоти для українських пісень на радіо і телебаченні

Зокрема Порошенко підписав закон №1421-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій».

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Метою закону є забезпечення у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50% національного аудіовізуального продукту.

Згідно закону, телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення повинні забезпечувати частку пісень державною мовою в обсязі не менше 35% загального обсягу пісень, поширених протягом доби, а також не менше 35% загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 7.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00.

Обсяг частки пісень державною мовою та іноземними мовами, які є офіційними мовами Євросоюзу, визначається в ліцензії на мовлення телерадіоорганізації.

Закон набирає чинності через 4 місяці з дня його опублікування.

З дня набрання чинності цим законом мінімальна частка ведення передач державною мовою має становити протягом першого року - не менше 50%, протягом другого – не менше 55%, протягом третього – не менше 60%.