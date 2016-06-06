Порошенко підписав закон, який усуне перешкоди у створенні Національної суспільної телерадіокомпанії

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави. Зазначається, що цим документом усуваються перешкоди у створенні Національної суспільної телерадіокомпанії України.

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«У 2005 році Україна взяла на себе зобов’язання перед Радою Європи щодо перетворення державних телерадіокомпанії в канали Суспільного мовлення згідно з відповідними європейськими стандартами. Реформу державного телерадіомовлення було розпочато у квітні 2014 року, але й до сьогодні існує низка організаційних проблем, врегулювання яких потребує внесення змін до законодавства про суспільне мовлення», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, вітаючи журналістів з їхнім професійним святом, Порошенко заявив, що підписав даний документ.

Верховна Рада відповідний закон ухвалила 17 травня.

Згідно із законом, у Законі "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" із переліку компаній і організацій, на базі яких утворюється публічне акціонерне товариство "Національна Суспільна телерадіокомпанія України", вилучається державне підприємство "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм".

Також закон доповнюється положенням, згідно з яким, до НСТУ приєднується публічне акціонерне товариство "Укртелефільм", 100% акцій якого належить державі, що утворюється шляхом перетворення держпідприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм".

У Прикінцевих та Перехідних положеннях закону визначається, що порядок перетворення держпідприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" (код ЄДРПОУ 02841347) на ПАТ "Укртелефільм" встановлюється Кабінетом міністрів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.