Ердоган наполягає на підтримці України і засуджує переслідування кримських татар

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком на полях саміту НАТО у Варшаві, повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка.

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Порошенко висловив співчуття турецькому народу у зв'язку з терактом в аеропорту Стамбула.

«Президент Туреччини наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України і вчергове засудив переслідування кримських татар в окупованому Криму», - йдеться в повідомленні.

Крым цього, президенти України і Туреччини домовилися про подальшу координацію у сфері регіональної безпеки.

«Ердоган підкреслив: ніщо не вплине на зміцнення українсько-турецького стратегічного партнерства», - йдеться в повідомленні.

Порошенко та Ердоган також домовилися про активізацію економічної співпраці країн.