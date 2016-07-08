Ердоган наполягає на підтримці України і засуджує переслідування кримських татар

14:19, 08 липня 2016
Політика
1465 0

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наголошує на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України та засуджує переслідування кримських татар в окупованому Росією Криму.

REUTERS

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком на полях саміту НАТО у Варшаві, повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка.

Читайте такожУ Варшаві розпочались переговори Порошенка та Ердогана

Порошенко висловив співчуття турецькому народу у зв'язку з терактом в аеропорту Стамбула.

«Президент Туреччини наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України і вчергове засудив переслідування кримських татар в окупованому Криму», - йдеться в повідомленні.

Крым цього, президенти України і Туреччини домовилися про подальшу координацію у сфері регіональної безпеки. 

«Ердоган підкреслив: ніщо не вплине на зміцнення українсько-турецького стратегічного партнерства», - йдеться в повідомленні.

Порошенко та Ердоган також домовилися про активізацію економічної співпраці країн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter