МЗС України висловлює протест через відмову консулам відвідати утримуваних в Росії кримських татар

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, текст якої передано УНІАН.

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Зазначається, що рішення Північно-Кавказького окружного військового суду суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням Росії, взятим нею в рамках Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією від 15 січня 1993 року. Згідно з цим документом, громадяни мають право на безперешкодні контакти з представником своєї держави для отримання необхідної консульсько-правової допомоги, а консульські посадові особи – на перевірку належних умов перебування співвітчизників в місцях їх тримання під вартою.

«Розцінюємо навмисні перешкоджання встановити консульський контакт Української держави зі своїми громадянами не лише як грубе порушення їхніх законних прав, але й як спробу російської сторони приховати від зовнішнього світу очевидну сфабрикованість відкритої проти них кримінальної справи», - наголосили в МЗС.

Окреме обурення у відомстві викликає практика втручання відповідних служб держави-окупанта у життя близьких та родичів незаконно утримуваних громадян України та здійснення на них тиску.

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«Цим відповідні служби РФ порушують право осіб на повагу до приватного і сімейного життя, гарантованого ст.8 Європейської конвенції з захисту прав людини і основних свобод», - підкреслюється в заяві.

«Вимагаємо від російської сторони негайно припинити протиправні судилища над незаконно утримуваними громадянами України в РФ, забезпечити безперешкодний допуск консульських посадових осіб України до українців за місцем їх тримання, а також припинити практику порушення права консульських посадових осіб України на вільні зносини з громадянами України», - додали в МЗС.