У Дніпрі на 27 окрузі лідирує Тетяна Ричкова - опитування

Про це свідчать дані дослідження Агентства соціальних комунікацій.

Тетяна Ричкова стала лідером симпатій виборців. За неї готові проголосувати 20% мешканців округу №27 у Дніпрі. Вона вийшла на перше місце після виходу з гонки Оксани Томчук. Про це свідчать дані експрес-опитування, проведеного Агентством соціальних комунікацій.

"Тетяна Ричкова стала лідером виборчих переваг на 27 окрузі, - заявив Сергій Бєлашко, політолог, директор Агентства соціальних комунікацій. – Це сталося одразу після того, як стало відомо, що Оксана Томчук вибула з перегонів".

Згідно з даними експрес-опитування, за Тетяну Ричкову готові проголосувати 20% опитаних виборців 27-го округу в Дніпрі. Тепер вона є лідером перегонів.

"Значний приріст рейтингу Тетяни Ричкової став можливий завдяки кумулятивним ефектом, - вважає Дмитро Марунич, соціолог, експерт Агентства соціальних комунікацій. – Він став результатом припинення кампанії Оксаною Томчук. В результаті електорат демократичних сил переорієнтувався на Тетяну Ричкову".

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Як свідчать дані опитування Агентства соціальних комунікацій, рейтинг кандидатів серед усіх опитаних респондентів виглядає так:

- Тетяна Ричкова, самовисуванець – 20%;

- Загід Краснов, самовисуванець – 17%;

- Світлана Єпіфанцева, самовисуванець – 8%;

- Сергій Жуков, самовисуванець – 7%;

- Тетяна Корнійчук, ВО "Батьківщина" - 6%;

- Сергій Рульов, партія "Самопоміч" - 5%;

- Вікторія Шилова, самовисуванець – 4%;

- Сергій Пасхалов, "Радикальна партія" - 4%;

- Анатолій Крупський, партія "Відродження" - 3%;

- Марина Денисенко, самовисуванець – 3%.

Серед тих виборців, які готові прийти на виборчі дільниці, рейтинг виглядає наступним чином:

- Тетяна Ричкова – 30%;

- Загід Краснов – 25%.

"Рейтинг Тетяни Ричкової продовжує зростати, оскільки вона позиціонується як єдиний кандидат від патріотичних, демократичних сил. Її підтримують інші кандидати. Зараз на неї активно переорієнтуються їхні виборці, - зазначив Сергій Бєлашко. – Її найближчий суперник вже не може показати динаміку, оскільки замкнувся в ніші прихильників "Опозиційного блоку".

Нагадаємо, що обидва кандидати заручилися підтримкою найбільш рейтингових у регіоні політичних партій. Тетяну Ричкову підтримали партії "Укроп" Бориса Філатова, а Загіда Краснова відкрито підтримує Олександр Вілкул.

Експерти вважають, що кандидатам слід сфокусуватися на проведенні роботи з виборцями і донести на них важливість голосування.

"Головною проблемою може стати низька явка, щодо питання мобілізації свого електорату", - вважає Дмитро Марунич. – Згідно з нашими даними, явка на виборах 17 липня 2016 року складе близько 35%".

Соціологічне експрес-опитування було проведено з п'ятого по сьоме липня 2016 року. Було опитано 1200 респондентів. Місце проведення: територія округу №27, Дніпро (Соборний район, частина Самарського та Центрального районів). Результати репрезентативні для всієї території округу. Похибка вибірки не перевищує 3,5%.