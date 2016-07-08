Суд підтвердив факти фальсифікації з боку виборчої комісії 114 округу

Під час засідання суд встановив, що кілька днів тому ОВК достроково припинила повноваження близько 300 членів ДВК, оскільки вони були паралельно вже зареєстровані офіційними спостерігачами одного із кандидатів у народні депутати Миколи Тасюка. В результаті, більшість партій та кандидатів залишились без своїх членів дільничних комісій.

Суд визнав, що члени дільничних виборчих комісій не давали своєї згоди на те, аби бути спостерігачами від Тасюка і не підписували відповідних документів. Відтак дії ОВК з припинення їх реєстрації були протиправними. Суд повернув членам ДВК повноваження та скасував постанову про реєстрацію їх спостерігачами Тасюка.

Згідно з інформацією ЦВК, виборчу комісію у 114-му окрузі очолює Євген Байрамов, якого висунув Опозиційний блок.

Нагадаємо, учора депутати Сєвєродонецької міської ради Луганської області звернулися до президента, голови Служби безпеки України, генеральному прокурору та міністру внутрішніх справ з вимогою забезпечити демократичність, чесність і прозорість виборчого процесу в 114 виборчому окрузі.

У своїй заяві вони повідомили, що за квотою Опозиційного блоку та за підтримки антиукраїнських політичних сил на посаду голови Окружної виборчої комісії №114 був призначений Євген Байрамов, причетний до сепаратистським рухам Луганщини, активний учасник і організатор так званого референдуму ЛНР.

«З перших днів виборів Опозиційний блок, через керованого голову ОВК Байрамова, почав реалізацію злочинної стратегії по зриву виборів у 114 виборчому окрузі. Саме за підтримки опозиційного блоку технічні кандидати отримали дані з подань на членів ДВК від інших політичних сил і, підробивши підписи, подали їх в якості офіційних спостерігачів. У результаті була скасована реєстрація понад 300 членів ДВК від демократичних політичних сил», – повідомляли вони.

Також генеральний директор КВУ Олексій Кошель зазначав, що «виключення зі складу дільничних комісій представників низки політичних партій є спробою фальсифікувати вибори в 114-му окрузі».