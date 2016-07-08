Порошенко у Варшаві вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії (фото)
20:23, 08 липня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко разом із українською делегацією за участю представників Адміністрації президента, посла України в Польщі Андрія Дещиці та народного депутата Надії Савченко поклав квіти до пам'ятника жертвам Волинської трагедії у Варшаві.
Порошенко вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії / president.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Порошенко запалив лампадку біля монументу на знак вшанування пам'яті загиблих.
Пам'ятник пам'яті жертв Волинської трагедії зроблено у вигляді хреста з розп'яттям Ісуса Христа, він був установлений у липні 2013 року.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Сенат Польщі закликав Сейм визнати Волинську трагедію геноцидом, "здійсненим українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої".
Міністерство закордонних справ України заявило, що "опрацьовує реакцію" на таку новину, бо "питання важливе й чутливе".
Порошенко вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії / facebook.com/EuroMajdanWarszawa
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