Донецькі депутати ополчилися проти Гарі Поттера

У Донецьку на сесії Ворошиловської районної ради депутати ухвалили рішення рекомендувати школам району виключити з програми із зарубіжної літератури книги англійської письменниці Джоан К. РОУЛІНГ про Гарі Поттера.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатором даного рішення виступив відомий у місті бізнесмен, депутат райради Олександр АДАМОВ. Замість книг про хлопчика-чарівника він запропонував включити у шкільну програму із зарубіжної літератури книгу шведської письменниці Астрід Ліндгрен «Пеппі Довга Панчоха». Депутати райради підтримали дану пропозицію.

Як вважає О.АДАМОВ, «добрі твори автора «Карлсона, який живе на даху» і «Міо, мій Міо» навчають дітей любові і дружбі, пошані до людей, які поряд з тобою».

На думку депутата, «сучасні бестселери – це літературний фастфуд, який несе гастрит для голови».

«Сьогодні все робиться для того, щоб перетворити колись найосвіченішу націю на низькокваліфіковані трудові ресурси для інших країн, бездумних споживачів дешевої продукції», - заявив О.АДАМОВ.