Посольство США запрошує дивитися як висуватимуть Маккейна

Посольство США запрошує українських журналістів і політологів до участі у 45-хвилинній відео-конференції із відомим американським політичним експертом Альбертом ЕЙЗЕЛЕ з місця проведення Національного з’їзду Республіканської партії США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі посольства США в Україні.

У повідомленні зазначається, що з’їзд, який, за американською політичною традицією, має офіційно висунути кандидатури від Республіканської партії на посади президента і віце-президента США на цьогорічні президентські вибори, відбуватиметься у Сент-Полі, штат Мінесота, 1-4 вересня. Відео-конференція з А.ЕЙЗЕЛЕ розпочнеться о 17:00 за київським часом (9 ранку у Сент-Полі) у середу, 3 вересня. Київська студія розташовуватиметься у приміщенні прес-служби посольства США в Україні (Київ, вул. Глибочицька 4, 4-й поверх).

* * * А.ЕЙЗЕЛЕ – засновник і багаторічний редактор газети «Пагорб» (The Hill), що з 1994 року висвітлює діяльність Конгресу США. Він – автор біографічних книг про таких провідних американських державних діячів ХХ століття як сенатор МакКарті і віце-президент Губерт Гамфрі.

Акредитація на участь у відео-конференції проводиться за тел. 490-40-90 до 12:00 середи, 3 вересня.