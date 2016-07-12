Порошенко хоче дати кримським татарам право на самовизначення в межах єдиної України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко у ході виступу під час презентації фільму "Крим.Спротив".

"18 травня 1944 року і лютий 2014 року. Що об'єднує ці дві події? Одна річ – організатор цих жахливих кроків - Кремль, Москва. І наша протидія, ми маємо сконцентрувати, і концентруємо всі наші зусилля для того, щоб Крим звільнити", - зазначив Порошенко.

Порошенко нагадав, що 18 травня цього року під час реквієму в Оперному театрі він запропонував внести зміни до десятого розділу Конституції України.

Читайте такожНа сайтах російської розвідки і служби охорони з'явилася Конституція РФ без згадки про Крим

"І буду просити підтримати це і український парламент, і український народ. Ми маємо право, ми зобов'язані дати кримським татарам право на самовизначення в межах єдиної Української держави", – сказав президент.

Крім того, глава держави вкотре наголосив, що "ніхто не має жодного сумніву - Крим повернеться Україні, він був, є і буде українським".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року.