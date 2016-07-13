Україна уникла катастрофи, але робота ще не завершена - Бальцерович

Про це в ефірі Эспрессо.TV заявив автор польських реформ, екс-міністр фінансів Польщі, а нині - представник президента в Кабінеті міністрів і співголова урядової групи підтримки Лешек Бальцерович.

"Через агресію Росії та спадщину Януковича - це була катастрофа. Завдяки політиці попередньої і нинішньої влади Україна уникла катастрофи. Однак ця робота не закінчена. Якщо не будуть втілені в життя заходи по стабілізації, раціоналізації витрат, тоді все, що було досягнуто, опиниться під загрозою. Тепер все буде вирішувати політика", - зазначив Бальцерович.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 22 квітня призначив Бальцеровича своїм представником в Кабінеті міністрів. Також він призначений радником президента України та співголовою Групи стратегічних радників по підтримці реформ в Україні.

Ще одним співголовою групи буде екс-віце-прем'єр Словаччини Міклош, який одночасно буде керувати групою радників прем'єр-міністра України.

Бальцерович пообіцяв активно співпрацювати із західними інвесторами для представлення досягнень України на шляху реформ.