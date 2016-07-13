Порошенко привітав Сенцова з ювілеєм

«Сьогодні день народження Олега Сенцова. Сьогодні Олегові – 40, з них понад два роки він у в'язниці – заручник Москви», - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

«Олеже, дякую, що Ви не зламалися», - наголосив президент, додавши, що Сенцов залишається вірним своїм принципам і став символом міцності духу.

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Також глава держави запевнив, що Україна робить та робитиме все, щоб Сенцов, як і кожен український політв'язень, повернувся додому.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова й трьох інших проукраїнських активістів співробітники ФСБ затримали в окупованому Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. 25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову, засудивши його до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму.