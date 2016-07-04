"Негайно і беззастережно": В ОБСЄ закликали Росію звільнити незаконно затриманих у Криму українців

Про прийняття на щорічній сесії ПА ОБСЄ резолюції з приводу порушень прав людини та основних свобод в Криму повідомив у Facebook лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

У схваленому комітетом проекті резолюції йдеться, що Парламентська асамблея ОБСЄ закликає РФ "негайно і беззастережно звільнити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, кримських активістів Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олексія Чирнія, активіста громадського товариства Олександра Костенка та інших українських громадян, які були незаконно затримані або поміщені у в'язниці за сфабрикованими обвинуваченнями de facto влади в окупованому Криму".

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Парламентарії держав-членів ОБСЄ у комітеті Парламентської асамблеї підтримали заклик до РФ покласти край всім формам залякування, утисків, дискримінації та переслідування релігійних громад у Криму, а також забезпечити дотримання всіх прав людини, в тому числі осіб, що належать до національних меншин, згідно з відповідними міжнародними стандартами.

У документі також міститься заклик до РФ "невідкладно надати безперешкодний доступ до Криму міжнародним організаціям, інституціям, спеціальним процедурам і незалежним експертам ОБСЄ, Організації Об'єднаних Націй та Ради Європи, а також будь-яким правозахисним НПО або засобам масової інформації, які бажають відвідати Крим, оцінити становище в Криму та інформувати про нього".

У проекті висловлюється глибока стурбованість Парламентської асамблеї ОБСЄ з приводу зростання мілітаризації Кримського півострова і намірів Російської Федерації розмістити в цьому регіоні ядерну зброю, підриваючи мир і безпека в глобальному, загальноєвропейському і регіональному масштабі.

У проекті резолюції йдеться про заклик до головуючої в ОБСЄ Німеччини і держав-членів організації вжити вичерпних заходів щодо поточного порушення РФ основоположних норм і принципів міжнародного права, а також принципів і зобов'язань у рамках ОБСЄ.

Після схвалення Комітетом проект резолюцію повинні винести на розгляд загальної сесії ОБСЄ.