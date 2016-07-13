Деякі депутати реєструються у Раді і йдуть геть - Парубій
Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що деякі народні депутати приходять до парламенту, реєструються на пленарному засіданні і йдуть геть.
Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання Парубій запропонував провести "сигнальне" голосування для виявлення кількості присутніх у сесійній залі депутатів, результати якого потім були б опубліковані у парламентській газеті "Голос України".
Читайте такожПарубій закрив засідання Ради: не вистачило голосів
"Щоб усі бачили, хто приходить на сесії. Бо ні письмова реєстрація, ні ранкова електронна не дасть нам відповіді. Багато хто приходить, підписується і йде", - сказав спікер і додав, що "якщо голосів не буде, мені доведеться закрити ранкове засідання".
Згідно з результатами "сигнального" голосування, проголосував 191 народний депутат зі 313, зареєстрованих у сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання парламенту достроково закрито через брак голосів для ухвалення рішень.