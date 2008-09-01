Яценюк приготував пакет пропозицій щодо єдності коаліції

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні оприлюднить пакет пропозицій, які б врятували не тільки коаліцію, але й загалом демократичну ідею. Про це він заявив 31 серпня в інтерв’ю журналістам після відкриття студентського комплексу Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що йтиметься про необхідність єднання демократичних сил, або внаслідок окремих політичних амбіцій фактичного розколу демократичних сил.

Водночас спікер наголосив, що такий розкол може тягнути за собою безпрецедентні наслідки, в тому числі і для української демократії.

Коментуючи подання позову Блоком Юліі Тимошенко відносно бездіяльності А.ЯЦЕНЮКА в питанні припинення депутатських повноважень одного з перебіжчиків – Ігоря РИБАКОВА, голова ВР наголосив, що “такий процес є нормальним явищем”. “Це ще одна ознака правової держави. Хто б міг колись подумати, що за радянських часів на першого секретаря ЦК чи то на голову Верховної Ради подадуть до суду”, – сказав він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК зауважив, що це нормальне явище, коли та чи інша політична сила звертається до суду стосовно діяльності чи бездіяльності певних посадових осіб. “Суд з цього приводу розбереться. Але цілком зрозуміло, що це не правове питання, а політичне, і мова йде про виживання коаліції”, - зауважив спікер парламенту.