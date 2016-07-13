Міноборони: Україна і НАТО реалізують послідовну стратегію стримування РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Петренко сказав на брифінгу у Києві щодо підсумків саміту НАТО, який відбувся у Варшаві 8-9 липня.

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"Якщо ми подивимося на дії НАТО і на дії України, які відбуваються протягом останніх двох років, можливо, буде доцільно відмітити, що кожна зі сторін рухається за узгодженим графіком. Ми реалізуємо послідовну стратегію стримування, яка не дозволить підняти ескалацію конфлікту, яка не дозволить в подальшому застосовувати заходи гібридного впливу, підривати наш територіальний устрій, підривати наш суверенітет, підривати нашу незалежність", - наголосив Петренко.

За його словами, значення саміту НАТО для України є знаковим, і результати саміту будуть використані для збереження і відстоювання національних інтересів в рамках територіальної цілісності України, для реалізації масштабних реформ та виведення Збройних сил України на новий рівень якості.

Як повідомляв УНІАН, речник Державного департаменту США Джошуа Бейкер розповів, що відносини НАТО і України переходять з рівня "відповіді на кризу" на рівень довготривалого партнерства, метою якого є розбудова Збройних сил України за стандартами Альянсу.