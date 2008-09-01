У Нашій Україні не радять дражнити ведмедя

Заяви українських політиків про можливе повторення грузинського сценарію в Криму можуть спровокувати Росію на подібні дії.

Таку думку висловив член політради партії “Народний союз “Наша Україна” Володимир ШКЛЯР, повідомили УНІАН у прес-службі В.ШКЛЯРА.

“Чим більше український політикум проводитиме аналогії з осетино-абхазьким сценарієм, тим більше ми підштовхуватимемо російську сторону до подібних дій”, - сказав він. У той же час, він не виключив можливість такого сценарію у разі, якщо для Росії після її дій на Кавказі “все зійде з рук”.

В.ШКЛЯР прогнозує, що в такому разі “Росія постарається “розгойдати” ситуацію на півострові. Зокрема, через численні проросійські організації, роздачу російських паспортів, а також через активнішу участь у майбутніх виборах президента України”.

Коментуючи заяву прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА про те, що Росія не претендує на територіальну цілісність України, він підкреслив, що до таких заяв не варто ставитися серйозно. “Це заява не президента Росії, і навіть не Міністерства закордонних справ”, - зазначив політик. На його думку, для РФ є важливим, щоб Україна за час, що залишився до президентських виборів, не наблизилася до членства в НАТО.