Ющенко подарував школі три дошки

Сьогодні, у День знань, Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь в урочистому відкритті новобудови Хотівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» на Київщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на святковій лінійці глава держави привітав учнів, вчителів і батьків із відкриттям нової школи і початком нового навчального року.

У виступі В.ЮЩЕНКО відзначив чільне місце, яке традиційно посідає в нашому суспільстві освіта. «І сьогодні ми високо тримаємо планку народної освіти», - сказав Президент, зауваживши, що відкриття нової школи є ще одним свідченням уваги до освітянської сфери.

Глава держави також засвідчив повагу кращим українським вчителям. «Переконаний, це одна із найвеличніших професій», - сказав він, наголосивши, що як Президент докладає усіх зусиль для підвищення статусу українських педагогів та національної школи. «Саме українська школа, вчитель дають ті засади конкурентноздатності і суспільства, і економіки, і людини, які потрібні сьогоднішньому світу», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Президент також наголосив на важливості патріотичного виховання в українських школах, оскільки так, за його словами, «формується коріння сильної, самодостатньої держави». В.ЮЩЕНКО підкреслив, що хотів би, щоб кожен випускник української школи залишав її стіни справжнім громадянином своєї держави. «Я хотів би, щоб кожна дитина, яка сьогодні переступає поріг української школи, виходила з неї мудрим патріотичним громадянином... і приносила на багато років наперед користь своєму рідному краю, своїй Батьківщині», - сказав Президент.

Глава держави перерізав символічну стрічку перед входом до новобудови. Він також оглянув приміщення школи, зокрема, актовий зал, бібліотеку, спортзал, а також ознайомився з експозицією робіт учнів та експонатами майбутнього шкільного музею. В.ЮЩЕНКО передав у дарунок школі три інтерактивні дошки.

На першому уроці, який був присвячений 1020-річчю Хрещення Київської Русі, Президент поспілкувався з учнями.

У церемонії відкриття школи у м. Хотові також взяли участь міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента України у Верховній Раді Оксана СЛЮСАРЕНКО.