Прес-секретар Кучми: процес звільнення заручників на Донбасі залишається заблокованим

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер за результатами сьогоднішньої зустрічі в Мінську.

"Ми в черговий раз порушили питання звільнення заручників. Україна готова до компромісів у цьому питанні. Але процес залишається заблокованим", - написала Оліфер.

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Також вона повідомила, що робоча підгрупа з економічних питань у Тристоронній контактній групі розглянула весь комплекс проблем, які входять у її компетенцію, – постачання води, повернення української власності, відновлення роботи залізниці, соціальні питання.

"Основну увагу приділено проблемам безпеки при вирішенні цих завдань. Запропоновано визначити осіб, відповідальних за швидке оформлення та відновлення залізничного перегону Микитівка-Майорськ, а також відновлення нічного руху залізничних вантажів на перегоні Ясинувата-Скотовата. Ці перегони важливі, оскільки таким шляхом забезпечуються поставки вугілля для українських ТЕЦ. Також ми сподіваємося, що початок відновлювальних робіт стане додатковим стимулом для припинення бойових дій у цьому районі. Нагадаю, що торік завдяки роботі Тристоронньої контактної групи перегін Микитівка-Майорськ вже відновлювали, але через бойові дії він був знову зруйнований", - заявила Оліфер.

Крім того, прес-секретар Кучми зазначила, що Україна знову порушила питання щодо захоплення української державної власності на непідконтрольній Україні частині Донбасу. Йдеться про будівлі ДП НЕК «Укренерго» у Горлівці.

Також, за її словами, в економічній підгрупі обговорили питання екологічної безпеки на Донбасі, і зокрема, йшлося про підтоплення шахт у Луганській області.