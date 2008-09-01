ПР і БЮТ вирішили врегулювати процедуру імпічменту Президенту

Народні депутати Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ) і Олександр ЛАВРИНОВИЧ (фракція Партії регіонів) пропонують визначити термін розгляду Конституційним Судом України подання Верховної Ради щодо імпічменту Президента.

Про це йдеться у законопроекті №2219 “Про внесення змін до деяких законів України (щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання)”, внесеному згаданими депутатами і зареєстрованому у Верховній Раді сьогодні.

У пояснювальній записці до документа, зокрема, йдеться, що законопроект розроблений з метою вдосконалення правового регулювання діяльності Конституційного Суду.

На думку авторів, зміни до закону про КС допоможуть вдосконалити правовий механізм реалізації повноважень Конституційного Суду щодо надання висновків про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту.

Зокрема, депутати пропонують доповнити статтю 90 закону “Про Конституційний Суд України” новою частиною: "Конституційне подання Верховної Ради України повинне містити докладний опис вчинених процедурних дій із зазначенням дати, місця і підстав для їх вчинення, а також документів та інших матеріалів, що підтверджують додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту".

На думку депутатів, законопроект має також підвищити оперативність підготовки і розгляду справ Конституційним Судом. Для цього автори документу пропонують доповнити чинний закон положенням про те, що “Конституційний Суд не пізніше ніж на другий робочий день після надходження подання Верховної Ради та документів і матеріалів відкриває у позачерговому порядку провадження у справі про надання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту”.

Крім цього, депутати пропонують доповнити статтю 92 закону положенням про те, що “висновок Конституційного Суду разом з матеріалами справи не пізніше ніж наступного робочого дня після його ухвалення надсилається до Верховної Ради, а його копія – Президентові України”.