Ющенко призначив львівського губернатора

Текст указу - на сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 780/2008 призначив Миколу КМІТЯ головою Львівської обласної державної адміністрації. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 780/2008 призначив Миколу КМІТЯ головою Львівської обласної державної адміністрації. Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Президент своїм указом усунув Петра ОЛІЙНИКА з посади голови Львівської ОДА. 28 лютого було оприлюднено указ Президента України про призначення М.КМІТЯ тимчасово виконуючим обов`язки голови Львівської обласної державної адміністрації. 27 серпня міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО повідомив, що уряд внесе подання Президентові України про призначення М.КМІТЯ на посаду голови Львівської ОДА.

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