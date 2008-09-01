Ющенко призначив львівського губернатора
13:56, 01 вересня 2008Політика
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Текст указу - на сайті глави держави
|Віктор Ющенко і Микола Кміть
Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Президент своїм указом усунув Петра ОЛІЙНИКА з посади голови Львівської ОДА.
28 лютого було оприлюднено указ Президента України про призначення М.КМІТЯ тимчасово виконуючим обов`язки голови Львівської обласної державної адміністрації.
27 серпня міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО повідомив, що уряд внесе подання Президентові України про призначення М.КМІТЯ на посаду голови Львівської ОДА.
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