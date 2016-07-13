Порошенко розпочав офіційний візит до Азербайджану

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зазначається, що у Баку президент України проведе зустріч зі своїм колегою президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у форматі "віч-на-віч".

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Також під головуванням Петра Порошенка й Ільхама Алієва відбудеться П'яте засідання Ради Президентів України та Азербайджану, за результатами якого заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Програмою візиту також передбачені окремі зустрічі Глави держави з прем’єр-міністром та спікером Міллі Меджлісу (парламенту) Азербайджанської Республіки.

Також запланована зустріч Петра Порошенка з українською громадою Азербайджану.