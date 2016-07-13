Порошенко розпочав офіційний візит до Азербайджану
Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Азербайджанської Республіки.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Зазначається, що у Баку президент України проведе зустріч зі своїм колегою президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у форматі "віч-на-віч".
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Також під головуванням Петра Порошенка й Ільхама Алієва відбудеться П'яте засідання Ради Президентів України та Азербайджану, за результатами якого заплановано підписання низки двосторонніх документів.
Програмою візиту також передбачені окремі зустрічі Глави держави з прем’єр-міністром та спікером Міллі Меджлісу (парламенту) Азербайджанської Республіки.
Також запланована зустріч Петра Порошенка з українською громадою Азербайджану.