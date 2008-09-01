Янукович хоче голову того, хто пустив у Севастополь корабель НАТО

Лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що парламент має негайно розібратися з фактом заходу американського ракетного корабля у Севастополь.

Як повідомляє офіційний сайт партії, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час короткого брифінгу на святі Першого дзвоника в одній із київських шкіл-інтернатів.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що він негативно ставиться до несанкціонованих заходів військових кораблів у територіальні води і порти України. "Я не знаю, хто давав дозвіл, і в рамках яких міжнародних угод це робиться. В мене такої інформації немає", – сказав лідер Партії регіонів.

На його переконання, захід американського військового корабля в український порт стане ще однією темою для обговорення на завтрашньому засіданні Верховної Ради. "Якщо це було зроблено з порушенням, ми будемо вимагати: хто дав цей дозвіл, які були підстави, і, безумовно, будемо робити висновки", – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка. Корабель берегової охорони ВМС США “Даллас” сьогодні вранці зайшов у Севастопольську бухту і пришвартувався біля пристані морського порту міста.

За повідомленням ЗМІ, корабель у Севастополі зустріли близько 200 противників його заходження у порт – представники партії Російський блок, Прогресивної соціалістичної партії України, Комуністичної партії. Вони вигукували “НАТО – геть!”, “Янкі - go home!”, “Севастополь проти НАТО”.

Порядок охороняли близько 20 співробітників міліції.

Корабель ВМС США здійснює діловий захід у Севастополь на запрошення української сторони. Він прибув у Севастополь після завершення гуманітарної місії в грузинському порту Батумі.