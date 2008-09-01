У Грузії оголосили скорочений робочий день

Десятки тисяч жителів Тбілісі вийшли сьогодні на вулиці столиці Грузії з державними прапорами в руках, аби з`єднати руки в живому ланцюзі із закликом до Європи і всього світу виступити проти дій Росії і підтримати Грузію.

Як повідомляє агентство "Новини-Грузія", широкомасштабна акція під девізом «Stop Russia» проводиться в день спеціального саміту Євросоюзу, скликаного Президентом Франції Ныколя САРКОЗІ для обговорення дій Росії щодо Грузії.

Живий ланцюг проходить центральними вулицями Тбілісі, від площі Свободи до будинку посольства РФ у Грузії в районі Ваке, і звідти паралельними вулицями до патріаршого собору Самеба (Святої Трійці).

Аналогічні акції проходять сьогодні і в інших містах Грузії.

Проведення мирної акції благословив Католікос-Патріарх усієї Грузії ІЛЛЯ II. В усіх діючих церквах Грузії дзвонять дзвони.

До акції також приєднаються Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ і голова парламенту Грузії Давид БАКРАДЗЕ.

У зв`язку з проведенням масової мирної маніфестації МВС Грузії обмежило рух транспорту в Тбілісі, в більшості установ і підприємств Грузії оголошено скорочений робочий день.

М.СААКАШВІЛІ, виступаючи ввечері в неділю по національному телебаченню, закликав громадськість країни вийти в понеділок на вулиці і підтримати акцію із закликом до Євросоюзу.