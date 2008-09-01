БЮТ хоче позбавити нардепів «хобі» у Верховній Раді

Фракція БЮТ пропонує серед першочергових розглянути питання про обрання заступників голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, обрати заступників голови ВР можна було б уже завтра.

Крім того, сказав депутат, фракція БЮТ вважає за необхідне ухвалити закон про тимчасові слідчі комісії, оскільки на сьогодні їхня роль зводиться «до хобі».

Також, на думку І.КИРИЛЕНКА, першочерговим має стати внесення змін до законів про Конституційний Суд, СБУ, Кабінет міністрів, а також ухвалення ряду законопроектів щодо забезпечення проведення Євро-2012.