ВР завтра збирається послухати Ющенка

Верховна Рада завтра першим питанням заслухає виступ Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна домовленість була досягнута сьогодні під час Погоджувальної ради.

Як зазначив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, на даний момент це питання не знімається і він очікує відповідного підтвердження від глави держави.

Крім того, на Погоджувальній раді була досягнута домовленість щодо розгляду завтра у ВР питання про події на Кавказі, а також пакету законопроектів щодо підвищення престижу шахтарської праці.

Також парламент завтра планує розглянути питання обрання віце-спікерів. Як сказав А.ЯЦЕНЮК, якщо будуть внесені кандидатури на ці посади, то їх можна буде проголосувати єдиним списком протягом 1,5 години.