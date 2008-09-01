ВР завтра збирається послухати Ющенка
17:09, 01 вересня 2008Політика
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Яценюк чекає згоди від Президента
|Арсеній Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, відповідна домовленість була досягнута сьогодні під час Погоджувальної ради.
Як зазначив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, на даний момент це питання не знімається і він очікує відповідного підтвердження від глави держави.
Крім того, на Погоджувальній раді була досягнута домовленість щодо розгляду завтра у ВР питання про події на Кавказі, а також пакету законопроектів щодо підвищення престижу шахтарської праці.
Також парламент завтра планує розглянути питання обрання віце-спікерів. Як сказав А.ЯЦЕНЮК, якщо будуть внесені кандидатури на ці посади, то їх можна буде проголосувати єдиним списком протягом 1,5 години.
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