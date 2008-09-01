Дострокові вибори до ВР Тимошенко вважає політичним безумством

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає категорично проти проведення дострокових виборів до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Тільки політичні безумці можуть сьогодні думати про ще одні дострокові вибори до Верховної Ради. Це просто знищення життя країни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр закликала всі політичні сили припинити боротьбу за владу, яку «ніяк деякі політичні сили не можуть, так як їм хочеться поділити».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що її політична сила категорично проти дострокових виборів до Верховної Ради.