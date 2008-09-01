БЮТ проголосує за будь-яку кандидатуру від ПР

Фракція БЮТ підтримає будь-яку кандидатуру на посаду першого віце-спікера, яку запропонує фракція Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Яку кандидатуру вони запропонують, таку ми і підтримаємо», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи підтримає БЮТ кандидатуру члена фракції ПР Олександра ЛАВРИНОВИЧА, І.КИРИЛЕНКО дав ствердну відповідь.

«Це фахівець, професіонал, думаю, що він додасть у роботі президії ВР», - сказав лідер фракції БЮТ.