БЮТ проголосує за будь-яку кандидатуру від ПР
18:14, 01 вересня 2008Політика
1619 0
Яценюк завтра отримає заступника?
Фракція БЮТ підтримає будь-яку кандидатуру на посаду першого віце-спікера, яку запропонує фракція Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
«Яку кандидатуру вони запропонують, таку ми і підтримаємо», - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи підтримає БЮТ кандидатуру члена фракції ПР Олександра ЛАВРИНОВИЧА, І.КИРИЛЕНКО дав ствердну відповідь.
«Це фахівець, професіонал, думаю, що він додасть у роботі президії ВР», - сказав лідер фракції БЮТ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter