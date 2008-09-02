Богатирьова: Україна повинна шукати захисту від можливої російської агресії

Україна підтримує позицію європейських країн та країн-членів НАТО у кавказькій кризі. Про це заявила голова Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова. Минулого тижня пані Богатирьова спостерігала за роботою з’їзду Демократичної партії у Денвері та провела ряд зустрічей у Білому домі. Як зазначила голова РНБО в інтерв`ю «Голосу Америки», Україна сьогодні повинна шукати реальні шляхи захисту від можливої російської агресії. Одним з таких шляхів, на її думку, є приєднання України до Плану дій щодо набуття членства у НАТО:

«Події в Грузії засвідчили, що якщо країна не залучена до спільної організації безпеки, то навіть існуючі заходи міжнародної безпеки не можуть бути адекватними у цій країні, бо вона залишається наодинці з проблемою. І це є відповідь для України на питання чи надалі продовжувати вагатися, чи пришвидшити визначений законодавчо рух країни, зробити усі необхідні на цьому шляху реформи, щоб гарантувати безпеку, територіальну цілісність країни, єдність поглядів суспільства у цих питаннях».

Голова Ради національної безпеки та оборони підтвердила, що Україна повністю підтримує позицію країн Європи та членів НАТО у питанні розв’язання кризи на Кавказі:

«Сьогодні Україна підтримує позицію європейських країн та членів НАТО щодо оцінок подій, що відбулись. Україна підтримує той план дій, який запропонував Саркозі для врегулювання кризи. Україна вважає, що дуже актуальним зараз є питання грудневого саміту щодо Плану дій щодо членства у НАТО . І без сумніву, Україна буде проводити величезну роботу, щоб грудневий саміт приніс позитивний результат».

Заяву ж Віктора Януковича щодо підтримки дій Росії на Кавказі Раїса Богатирьова назвала одноосібною позицією лідера Партії регіонів. Вона переконана, що у партії мають відбутись серйозні дискусії з цього приводу:

«Ми знаємо, що деякі члени партії регіонів критично поставились до цієї позиції Віктора Януковича і оприлюднили свою точку зору. Дискусії загальної з цього приводу не було. Я переконана, що ми будемо ще свідками дискусії щодо визначення і позиції Партії регіонів щодо цих подій і щодо можливих кроків».

За словами Богатирьової, для того щоб протистояти існуючим небезпекам, Україні, сьогодні, як ніколи потрібна консолідована позиція та спільна робота усіх політичних сил.

Не виключено, що заяви Раїси Богатирьової з приводу позиції Віктора Януковича у питанні Південної Осетії і Абхазії коштували їй членства у партії. У понеділок ввечері під час засідання політради Партії регіонів було прийнято рішення про виключення з лав партії секретаря РНБО Раїси Богатирьової. Про це повідомила заступник лідера партії Ганна Герман. Відповідно Раїса Богатирьова виключена і зі складу політради.