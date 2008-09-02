Сьогодні Ющенко не виступить у парламенті

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виступатиме у парламенті, але готовий зробити це після входження Верховної Ради у нормальний режим роботи.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, В.ЮЩЕНКО наголошує, що сьогоднішній день буде тестом на дієздатність і чинність демократичної коаліції. Президент підкреслює, що ВР має дати чітку оцінку подіям в Грузії, а коаліція має повернутись до виконання коаліційної угоди.

«Відтак Президент готовий виступити у парламенті після входження ВР у нормальний режим роботи», - сказала І.ВАННИКОВА.

За її словами, глава держави висловив сподівання, що перший день роботи ВР не буде змарнованим для країни.

І.ВАННИКОВА повідомила, що сьогодні Президент працює за своїм графіком.