Сьогодні Ющенко не виступить у парламенті
10:05, 02 вересня 2008Політика
1661 0
Президент працює за своїм графіком
|Ірина ВАННИКОВА
Про це УНІАН повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.
За її словами, В.ЮЩЕНКО наголошує, що сьогоднішній день буде тестом на дієздатність і чинність демократичної коаліції. Президент підкреслює, що ВР має дати чітку оцінку подіям в Грузії, а коаліція має повернутись до виконання коаліційної угоди.
«Відтак Президент готовий виступити у парламенті після входження ВР у нормальний режим роботи», - сказала І.ВАННИКОВА.
За її словами, глава держави висловив сподівання, що перший день роботи ВР не буде змарнованим для країни.
І.ВАННИКОВА повідомила, що сьогодні Президент працює за своїм графіком.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter