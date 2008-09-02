За Богатирьову заступився впливовий регіонал

Народний депутат України Борис Колесников вважає виключення Раїси Богатирьової з Партії регіонів неадекватною мірою дисциплінарного стягнення, і думатиме про її повернення до лав ПР.

У коментарі «Острову» в кулуарах Верховної Ради Колесников сказав, що лідер Партії регіонів Віктор Янукович «дійсно озвучив позицію партії щодо Південної Осетії і Абхазії».

Проте Колесников відзначив, що окрім виключення з партії «є маса інших дисциплінарних стягнень, у тому числі і сувора догана».

Колесников відзначив, що він не був присутній на Політраді партії, але якби він там був, він би голосував «проти».

«Раїса Богатирьова дуже багато зробила для партії. І деякі з тих, хто голосував «за», палець об палець не вдарили для становлення партії», - сказав народний депутат.

Також він заявив, що «Раїса Богатирьова для мене і Ріната Ахметова завжди була, є і буде близькою людиною».

На запитання, чи можливе якимсь чином повернення Раїси Богатирьової до лав Партії регіонів, Борис Колесников сказав: «Ми думатимемо про це».

Нагадаємо, вчора політрада Партії регіонів виключила з лав партії секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїсу Богатирьову. Приводом для цього рішення стала заява пані Богатирьової під час візиту в США про те, що позиція Януковича про необхідність визнання Україною незалежності Південної Осетії і Абхазії є його особистою точкою зору, а не позицією Партії регіонів.