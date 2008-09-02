ВР сьогодні працюватиме до останнього питання

Верховна Рада України продовжить свою роботу сьогодні до того часу, поки не буде розглянуто усі питання порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 382 народних депутата із 445 зареєстрованих у сесійній залі.

Перед цим Верховна Рада, крім питань щодо ситуації в Грузії, обрання віце-спікерів і законопроектів про підвищення престижності шахтарської праці, які стояли на порядку денному, включила до нього ще ряд питань. Зокрема, це стосується законопроекту про тимчасові слідчі комісії, законопроектів про внесення змін до закону про Конституційний суд, СБУ, Кабінет міністрів.

Крім того, парламент розгляне законопроект про внесення змін до держбюджету на 2008 рік, якщо він буде готовий і Бюджетний комітет надасть по ньому висновок.

За такий порядок денний не голосувала фракція НУ-НС.