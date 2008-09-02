Путін: ми відповімо на присутність кораблів НАТО в Чорному морі

Росія дасть відповідь на присутність кораблів НАТО в Чорному морі. Таку заяву зробив сьогодні прем`єр-міністр РФ Володимир Путін в бесіді з журналістами в Ташкенті, пише РБК.

За його словами, якщо йдеться про надання гуманітарної допомоги одній із сторін конфлікту, то надавати її необхідно населенню Південної Осетії. "Не дуже зрозуміло в зв`язку з цим, що американські кораблі роблять біля грузинських берегів", - відзначив він.

Крім того, В.Путін заявив, що вважає незрозумілим, чому гуманітарну допомогу необхідно доставляти на військових кораблях, "озброєних новітніми ракетними системами".

"Наша реакція буде спокійною, без всяких істерик, але відповідь, звичайно, буде дана", - заявив прем`єр РФ.

В.Путін також спростував заяви про те, що на території Грузії залишаються російські військові. "Ніяких військ на території Грузії у Росії вже немає", - підкреслив прем`єр, додавши, що в конфліктних зонах залишаються тільки миротворці.

Відповідаючи на запитання про присутність російських військ поблизу грузинського порту Поті, В.Путін відзначив: "Наші війська пішли (з цієї території), а миротворці стоять недалеко від Поті в рамках зони, передбаченої раніше укладеними угодами".

Прем`єр нагадав, що в 6 принципах врегулювання конфлікту, узгоджених президентами Росії і Франції, наголошується, що Росія може прийняти додаткові заходи безпеки для забезпечення миру. "Ми не скористалися цим правом, але вважаємо, що таке право за нами зарезервоване", - підсумував В.Путін.