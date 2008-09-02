БЮТ: у НУ-НС думають, що дмуть у вітрила, а насправді надувають щоки

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО закликав партнерів по коаліції, фракцію “Наша Україна – Народна самооборона” взяти участь у голосуванні за питання, які сьогодні розглядатиме Верховна Рада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сесії парламенту.

І.КИРИЛЕНКО зазначив, що сьогодні у сесійній залі «по всіх принципових питаннях для держави було 360-370 голосів».

«Невже ви думаєте, що ви дмете в вітрила, але ви надуваєте щоки», - сказав І.КИРИЛЕНКО, звертаючись до фракції НУ-НС.

«Приєднуйтесь. Верховна Рада об’єдналась для того, щоб позбутися впливу ззовні», - наголосив він.

Лідер фракції БЮТ також дав негативну оцінку “шквалу безпідставних звинувачень” на адресу прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, які лунали у той час, коли уряд робив усе для того, щоб допомогти українським громадянам, які опинилися в зоні воєнного конфлікту в Грузії, і одночасно вживав заходи для ліквідації наслідків повені у Західній Україні.

Крім того, І.КИРИЛЕНКО вкотре назвав “безпідставними” «звинувачення у так званій «державній зраді», що лунали з боку Секретаріату Президента на адресу прем’єр-міністра.

За його словами, «цькування особистості Юлії ТИМОШЕНКО» триває з 2005 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція НУ-НС не брала участь в ряді голосувань, зокрема щодо включення до порядку денного законопроекту про тимчасові слідчі комісії і тимчасову спеціальну комісію, яка займатиметься вдосконаленням процедури імпічменту Президента. За включення цього питання до порядку денного ВР проголосувало 373 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі, зокрема і депутати від БЮТ і Партії регіонів.

І.КИРИЛЕНКО висловив стурбованість з приводу того, що фракція НУ-НС не дала своєї оцінки звинуваченням на адресу прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, які прозвучали від представників Секретаріату Президента.

«Оцінки з боку наших колег до цих пір немає, і нас це дуже турбує», - зазначив він.

18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

Прем`єр-міністр відкинула звинувачення Секретаріату Президента в зраді національних інтересів.