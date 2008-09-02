Рада провалила всі заяви про конфлікт Грузії та Росії
Яценюк пояснив, чому
Верховна Рада України не підтримала жодної заяви щодо конфлікту між Грузією та Росією.
Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати голосували за близько 10 проектів заяв з цього питання, однак жодна з них не набрала необхідної кількості голосів.
По завершенню голосувань голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що з даного питання «парламент до згоди не прийшов».
«Парламент дуже складно відображає внутрішню українську позицію і, на превеликий жаль, досить часто орієнтується на зовнішні фактори», – сказав він, додавши, що коли буде узгоджений проект заяви, він знову буде винесений на голосування.
Голова ВР також зазначив, що всі фракції сьогодні мали змогу висловити свою позицію з даного питання на сесії парламенту.