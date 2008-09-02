Рада назвала двох заступників Яценюка
18:36, 02 вересня 2008Політика
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«За» проголосували 340 нардепів
Верховна Рада назвала заступників спікера парламенту Арсенія Яценюка. Першим заступником став регіонал Олександр Лавринович, заступником - бютівець Микола Томенко.
|Лавринович, Яценюк, Томенко
Нагадаємо, що відповідний проект ухвали був зареєстрований спільно ПР і БЮТ за підписами лідерів фракцій Партії регіонів - Віктора Януковича і БЮТ - Івана Кириленка.
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