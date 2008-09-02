Рада назвала двох заступників Яценюка

«За» проголосували 340 нардепів

Верховна Рада назвала заступників спікера парламенту Арсенія Яценюка. Першим заступником став регіонал Олександр Лавринович, заступником - бютівець Микола Томенко. «За» проголосували 340 нардепів. «За» проголосували 340 нардепів. Нагадаємо, що відповідний проект ухвали був зареєстрований спільно ПР і БЮТ за підписами лідерів фракцій Партії регіонів - Віктора Януковича і БЮТ - Івана Кириленка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter