ВР внесла зміни до закону про СБУ

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» (щодо призначення та звільнення керівництва СБУ та вдосконалення окремих положень).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” даний закон проголосувало 362 із 366 народних депутатів, зареєстрованих у залі. “За” у повному складі голосували фракції Партії регіонів, БЮТ, КПУ та 11 народних депутатів із фракції “Наша Україна – Народна самооборона”. Не голосувала у повному складі фракція Блоку Литвина, яка залишила сесійну залу.

Як зазначив народний депутат України Андрій ПОРТНОВ (фракція БЮТ) непризначення голови СБУ протягом довгого часу «свідчить про зацікавленість представників окремих політичних сил у свідомому затягуванні процесу формування керівництва парламенту».

Голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО зазначив, що понад два роки Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО «незаконно перебуває» в статусі виконуючого обов’язків голови СБУ. За словами А.ГРИЦЕНКА, в такій ситуації він не буде «йти проти вітру».

Депутат додав, що «очевидно НАЛИВАЧЕНКУ працювати важко».

Він зазначив, що жодного разу під час зустрічі з коаліцією Президент України Віктор ЮЩЕНКО не порушував питання про підтримку кандидатури В.НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови СБУ.

«Очевидно, «підвішений» голова СБУ комусь вигідний, але це не вигідно державі», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, даним законом передбачено, що голова СБУ або виконуючий обов’язки за погодженням Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони призначатиме заступників голови СБУ та керівників обласних управлінь СБУ.