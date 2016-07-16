У ГПУ розповіли, як Медведчук створює фейкові "територіальні громади"

Про це Луценко заявив на прес-конференції в Івано-Франківську, повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За словами Луценка, останнім часом надходить інформація про те, що «одіозний пан Медведчук зі своїм «Українським вибором» розпочав роботу по реєстрації в Міністерстві юстиції і з осередками в кожній області організацій, які називаються по-різному, але сходяться в одному – це так звані «територіальні громади», і вони відверто закликають не сплачувати податки Українській державі, а платити податки виключно цим самозваним громадам».

‎Луценко‬ повідомив, що з цього питання ініціював нараду з силовиками у президента України.

Читайте такожЖурналісти показали колекцію будинків "сірого кардинала" української політики Медведчука (фото)

Він запевнив, що Служба безпеки «заблокувала подальше розповзання цієї гангрени в Україні» та висловив сподівання, що до реєстрації не дійде.

Генеральний прокурор також повідомив, у місті Хмельницькому, де один із таких підрозділів був зареєстрований, громадянка, яка оголосила себе керівником цієї «територіальної громади», почала збирати податки у підприємців. За його словами, відповідна особа вже затримана, і їй буде інкриміновано вчинення злочину за статтею про державну зраду (ст. 111 Кримінального кодексу України).

«І я впевнений, що це єдина правильна відповідь. Якби так діяли раніше, ми б не були у стадії війни із зовнішнім і внутрішнім ворогом», - наголосив генпрокурор‬.

«Тут, на Прикарпатті, де надто багато синів віддали своє життя за Українську державу, будь-які спроби федералізації від будь-кого не пройдуть», - підкреслив Луценко.

«Якщо будуть прямі покази на славнозвісного пана Медведчука, то ніхто не побоїться пред’явити йому відповідні обвинувачення», - підсумував генеральний прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Печерський районний суд Києва зобов’язав Генпрокуратуру відкрити кримінальне провадження проти Медведчука.

За словами депутата від "Народного фронту" Андрія Левуса, суд за його зверненням зобов’язав ГПУ відкрити справу проти Медведчука за підозрою в антидержавній діяльності.

Згодом Генпрокуратура на виконання цього рішення суду відкрила провадження проти Медведчука.

27 квітня прокурор ГПУ Владислав Куценко заявив, що розслідування справи проти Медведчука покладено на СБУ, Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво.