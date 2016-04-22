Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти кума Путіна Медведчука

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Андрій Левус.

"Сьогодні своїм рішенням Печерський суд зобов'язав ГПУ відкрити кримінальне провадження щодо фактів антидержавної діяльності Медведчука. Правоохоронці мають внести дані в ЄРДР і розпочати розслідування", - пише Левус.

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За його словам, 5 квітня було подане депутатське звернення щодо Медведчука та його організації "Український вибір" з вимогою розслідувати його причетність до сепаратизму, державної зради та фінансування тероризму, проте прокуратура вважала недостатньо обґрунтованими подані факти і відмовлялися порушити справу.

"Сьогодні через Печерський районний суд ми змогли домогтися нарешті правильного рішення. Суддя Батрин визнала бездіяльність ГПУ і винесла ухвалу, згідно з якою правоохоронці мають розслідувати факти викладені в моїй заяві", - наголосив Левус.