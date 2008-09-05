Росія вимагає роз'яснень заборони на в'їзд в Україну депутату Держдуми

Росія вимагає від української влади офіційного роз`яснення заборони на в`їзд в Україну депутату Державної думи РФ Сергію МАРКОВУ.

Як наголошується в повідомленні прес-служби Посольства РФ в Україні, Посольство Росії в Україні направило відповідну ноту в Міністерство закордонних справ України з проханням негайно надати офіційні роз`яснення щодо того, що сталося.

«Російська сторона розцінює те, що трапилося, як черговий недружній, необгрунтований крок українських партнерів, який не може не викликати адекватної реакції у відповідь», - сказано в повідомленні.

У посольстві нагадали, що 4 вересня в міжнародному аеропорту «Бориспіль» представники української влади без пояснення причин відмовили у в`їзді на територію України заступникові голови Комітету у справах громадських об`єднань і релігійних організацій Держдуми РФ Сергію МАРКОВУ.

У посольстві нагадали, що «відомий російський політик і вчений» планував взяти участь у науково-практичній конференції «Україна та Росія: оцінки сторінок сучасної історії», яка відбудеться в Києві 5 вересня 2008 року.